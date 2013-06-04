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04 июня 2013, 13:15

Город

Проекты реконструкции транспортных развязок на МКАД утверждены

Проекты реконструкции транспортных развязок на МКАД утверждены

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Проекты реконструкции транспортных развязок на пересечении МКАД с Ленинским проспектом и с Каширским шоссе утверждены. Об этом сегодня, 4 июня, на заседании правительства Москвы заявил Сергей Собянин. Также стало известно, что в городе начали действовать две новые программы. Они созданы по инициативе муниципальных депутатов. Одна из них касается здравоохранения. В тех районах города, где не хватает поликлиник, построят 49 новых медцентров, либо пристроек к уже существующим. Второй проект - в области благоустройства. Дополнительные работы проведут на сорока объектах: в парках, скверах, на стадионах, площадках и набережных. Кроме этого, мэр заявил, что принят закон, который расширяет полномочия местных органов самоуправления.
строительство развязки Елена Силуянова новости Сергей Собянин
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