Проекты реконструкции транспортных развязок на МКАД утверждены

Проекты реконструкции транспортных развязок на пересечении МКАД с Ленинским проспектом и с Каширским шоссе утверждены. Об этом сегодня, 4 июня, на заседании правительства Москвы заявил Сергей Собянин. Также стало известно, что в городе начали действовать две новые программы. Они созданы по инициативе муниципальных депутатов. Одна из них касается здравоохранения. В тех районах города, где не хватает поликлиник, построят 49 новых медцентров, либо пристроек к уже существующим. Второй проект - в области благоустройства. Дополнительные работы проведут на сорока объектах: в парках, скверах, на стадионах, площадках и набережных. Кроме этого, мэр заявил, что принят закон, который расширяет полномочия местных органов самоуправления.