Алексея Улюкаева могут поместить под домашний арест

На Алексея Улюкаева могут надеть электронный браслет, передает телеканал "Москва 24". Если главу Минэкономразвития поместят под домашний арест, на чем настаивает следствие, то надзор за обвиняемым будет вестись при помощи электронного устройства на руке, рассказали в полиции.

С помощью подобного прибора сотрудники территориального органа ФСИН будут контролировать соблюдение фигурантом дела ограничений.

Улюкаев сейчас находится в здании Басманного суда, где вскоре начнется заседание по избрании меры пресечения.