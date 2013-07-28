Жители района Южное Бутово жалуются на шум по ночам

Жители района Южное Бутово жалуются на шум. Громкие звуки беспокоят москвичей как в шесть утра, так и в полночь. Хотя по закону в это время никаких посторонних шумов быть не должно. Подробности выяснял корреспондент телеканала "Москва 24".