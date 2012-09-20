Штрафы за разговоры за рулем повысят в десять раз

Разговоры по телефону за рулем влетят "в копеечку". В Госдуму внесены поправки в законопроект о повышении штрафа в десять раз - это три тысячи рублей. Повторное нарушение обойдется уже в пять тысяч. С этим нововведением выступили депутаты законособрания Новосибирской области. Пока за разговор по телефону инспекторы делают предупреждение и выписывают штраф всего на 300 рублей.