Вошедшие в топ-500 московские школы получат гранты

Московские школы, которые вошли в топ-500, получат гранты от столичного правительства.

На днях министерство образования опубликовало рейтинг лучших пятисот школ в России, и возглавил его московский лицей №1535. Вместе с ним в список вошли еще 88 школ Москвы. Основными критериями оценки были результаты ЕГЭ и количество учеников-призеров Всероссийской олимпиады. Однако составители рейтинга планируют расширить количество требований к претендентам.