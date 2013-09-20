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Новости

20 сентября 2013, 10:15

Вошедшие в топ-500 московские школы получат гранты

Вошедшие в топ-500 московские школы получат гранты

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Рейтинг лучших российских школ возглавил московский лицей № 1535

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Московские школы, которые вошли в топ-500, получат гранты от столичного правительства.

На днях министерство образования опубликовало рейтинг лучших пятисот школ в России, и возглавил его московский лицей №1535. Вместе с ним в список вошли еще 88 школ Москвы. Основными критериями оценки были результаты ЕГЭ и количество учеников-призеров Всероссийской олимпиады. Однако составители рейтинга планируют расширить количество требований к претендентам.
школы рейтинги новости Федор Баландин Мария Гладких
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