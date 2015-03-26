Форма поиска по сайту

26 марта 2015, 09:15

Задержанный во Владивостоке беглый арестант Беспалов скончался

Задержанный во Владивостоке беглый арестант Беспалов скончался

Беглый арестант Владимир Беспалов, убивший полицейского во Владивостоке, скончался после попытки застрелиться. Ранение оказалось несовместимым с жизнью. Об этом сообщил представитель управления МВД по Приморскому краю.

Мужчина выстрелил себе в голову в момент задержания в одном из жилых домов во Владивостоке. Здание было окружено полицейскими, передает телеканал "Москва 24".

40-летний Владимир Беспалов 24 марта сбежал во время перевозки из суда в СИЗО. Его искали в течение нескольких дней. Пока преступник скрывался, он совершил еще несколько нападений. Он угрожал водителю маршрутки убийством, затем уехал на его микроавтобусе. Спустя время беглец похитил деньги и вещи у девушки в одном из домов Владивостока. Ей удалось скрыться.

Следователи Приморья возбудили уголовное дело сразу по нескольким статьям. Обнаружить преступника помогли местные жители.
