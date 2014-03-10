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Новости

10 марта 2014, 22:14

Происшествия

Представители восьми стран участвуют в поиске пропавшего Boeing-777

Представители восьми стран участвуют в поиске пропавшего Boeing-777

Обнаруженный спасателями предмет не является частью Боинга-777

Специалисты проводят анализ нефтяных пятен в Южно-Китайском море

К исчезновению Boeing из Малайзии могут быть причастны террористы

Обнаружены возможные следы крушения пассажирского Boeing

Падение "Боинга" в Южно-Китайское море не подтверждено

Минтранс Малайзии не подтвердил падение "Боинга" в Южно-Китайское море

В России становится все больше женщин-пилотов

Китай направил спасательные судна на поиск пропавшего "Боинга"

На борту пропавшего в Малайзии "Боинга" был россиянин

В Южно-Китайском море продолжается поиск Boeing-777 Малазийских авиалиний, который следовал из Куала-Лумпура в Пекин. В спасательной операции участвуют воздушные и морские силы восьми стран, сообщает телеканал "Москва 24".

В воскресенье вьетнамский вертолет обнаружил в море предмет, который поначалу приняли за спасательный плот. Но оказалась, что это оболочка кабельной катушки, обросшая водорослями.

Boeing пропал с радаров в пятницу поздно вечером через два часа после вылета. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Среди них были один россиянин и украинец.

Основными версиями следователей являются теракт или угон самолета. Известно, что как минимум двое пассажиров летели по украденным паспортам. Их личности уже установила полиция, но детали не разглашаются. Известно только, что один из летевших под чужим паспортом пассажиров не является гражданином Малазии.
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