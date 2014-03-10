Представители восьми стран участвуют в поиске пропавшего Boeing-777

В Южно-Китайском море продолжается поиск Boeing-777 Малазийских авиалиний, который следовал из Куала-Лумпура в Пекин. В спасательной операции участвуют воздушные и морские силы восьми стран, сообщает телеканал "Москва 24".

В воскресенье вьетнамский вертолет обнаружил в море предмет, который поначалу приняли за спасательный плот. Но оказалась, что это оболочка кабельной катушки, обросшая водорослями.

Boeing пропал с радаров в пятницу поздно вечером через два часа после вылета. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров. Среди них были один россиянин и украинец.

Основными версиями следователей являются теракт или угон самолета. Известно, что как минимум двое пассажиров летели по украденным паспортам. Их личности уже установила полиция, но детали не разглашаются. Известно только, что один из летевших под чужим паспортом пассажиров не является гражданином Малазии.