Спасатели подтвердили гибель 4 человек над Истринским водохранилищем

Подтверждена гибель четырех человек в авиакатастрофе над Истринским водохранилищем. Их тела подняли спасатели. Среди погибших - дети. Это восьмилетний мальчик и девочка 14 лет. Поиски ведут четыре бригады водолазов. Всего на борту самолета и вертолета, которые сейчас лежат на тринадцатиметровой глубине, могло в момент катастрофы находиться до 9 человек. Параллельно сотрудники МЧС собирают обломки воздушных средств. Они необходимы, чтобы впоследствии эксперты установили точные причины ЧП в воздухе. Смотрите подробности в видеосюжете канала "Москва 24".