Российские рестораны попали в число лучших в мире. В международном рейтинге оказались сразу два отечественных заведения. Правда, расположились они далеко не в начале списка, а всего лишь на 88 и 92 местах. Как отметили представители ресторанов, меню наших номинантов создано исключительно из продукции отечественного производства.



Новость о международном признании с оптимизмом восприняли в Федерации рестораторов и отельеров России, ведь это поддержит поток туристов в страну, желающих изучить нашу кухню. Впрочем, в отрасли считают, что для удобства гостей стране давно пора завести собственный рейтинг, который бы пользовался авторитетом.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".