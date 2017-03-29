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29 марта 2017, 07:30

Общество

Российские рестораны попали в число лучших в мире

Российские рестораны попали в число лучших в мире

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Российские рестораны попали в число лучших в мире. В международном рейтинге оказались сразу два отечественных заведения. Правда, расположились они далеко не в начале списка, а всего лишь на 88 и 92 местах. Как отметили представители ресторанов, меню наших номинантов создано исключительно из продукции отечественного производства.

Новость о международном признании с оптимизмом восприняли в Федерации рестораторов и отельеров России, ведь это поддержит поток туристов в страну, желающих изучить нашу кухню. Впрочем, в отрасли считают, что для удобства гостей стране давно пора завести собственный рейтинг, который бы пользовался авторитетом.

Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".
рестораны новости общество Иван Лозовой Евгения Мирошкина
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