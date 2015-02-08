Между Курской и Бауманской курсируют бесплатные автобусы

8 февраля станция метро "Бауманская" закрылась на ремонт. Вновь воспользоваться платформой пассажиры смогут только через 11 месяцев.

"Бауманскую" ждут глобальные изменения. Здесь установят новые кассы, модернизированные турникеты, обновят инженерные сети и коммуникации. Также будет отремонтирован вестибюль. Три эскалатора заменят на четыре новых.

Несколько десятков консультантов раздают памятки, в которых подробно расписаны все маршруты наземного транспорта в окрестностях закрытой станции. С сегодняшнего дня между Курской и Бауманской курсируют автобусы с буквой "М". Проезд в них бесплатный, а благодаря выделенной полосе, время в пути не должно превысить 10 минут.