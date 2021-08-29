В Калуге отметили День города с концертом, салютом и шоу дронов

День города в Калуге отметили с размахом. В этом году исполнилось 650 лет с момента его основания. По такому поводу для жителей устроили концерт, лазерные инсталляции и шоу дронов.

В небо над городом подняли сотни летающих аппаратов. Под музыку они выстраивались то в герб Калуги, то в главные символы города – спутник земли, в ракету "Восток" и, конечно же, в число "650". В завершении программы прогремел салют. Подробнее о празднике – в эфире телеканала Москва 24.

