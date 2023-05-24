Новости регионов: шторм заблокировал движение на дорогах в краснодарском Горячем Ключе

Шторм заблокировал движение на дорогах в краснодарском Горячем Ключе. И хотя людям заранее сообщили об ухудшении погоды, многие оказались к ней не готовы. Предупреждение уже продлили до 26 мая.

У жителей Мурманской области начался день, длиной в два месяца. Солнце на широте региональной столицы перестало заходить 22 мая. Теперь то же самое происходит в других городах и поселках региона. Вслед за полярным днем наступает период белых ночей, который продлится до середины августа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.