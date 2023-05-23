Три человека погибли во время сварочных работ в Ленинградской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Три человека скончались во время сварочных работ во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, на предприятии "Дидал СК" произошел разрыв конструкций ремонтируемого морского понтона. ЧП произошло по причине нарушения технологии производства и техники безопасности при выполнении сварочных работ.

"Три человека погибли на месте, двоим пострадавшим во Всеволожской больнице оказывается медицинская помощь", – заявил Дрозденко.

Ранее стало известно, что четверо рабочих погибли во время откачки воды из коллектора в Мытищах. В ГСУ Следственного комитета России по Московской области заявили, что по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Причиной гибели мужчин могло стать отравление угарным газом из-за отсутствия индивидуальных средств защиты.