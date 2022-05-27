У пассажира пригородного транспорта украли смартфон за 82 тысячи рублей

На маршруте Москва – Нара у спящего пассажира украли смартфон стоимостью 82 тысячи рублей. Похититель подгадал момент, когда в вагоне практически не было людей, аккуратно забрал гаджет и быстро покинул вагон.

23-летнего вора уже задержали, но телефон он успел продать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

