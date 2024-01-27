Автомобиль упал с моста с проспекта Андропова. По уточненым данным, авария произошла на эстакаде на пересечении улиц Сайкина и Трофимова, недалеко от Кожуховского затона. Там сейчас незначительно затруднено движение. По данным Дептранса, автомобиль перевернулся и упал вниз. Водитель получил травмы. На месте работают оперативные службы города. ГИБДД выясняет обстоятельства аварии.

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