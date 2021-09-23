Компания "Яндекс" уволила курьера, который врезался в коляску с ребенком в Москве

Компания "Яндекс" отстранила от работы курьера, который на велосипеде врезался в коляску с ребенком на юге Москвы.

"Мы шокированы этой ситуацией. Оперативно нашли курьера-партнера и связались с курьерской службой, с которой он сотрудничает. Курьеру сейчас ограничен доступ к заказам сервиса. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы содействовать правоохранительным органам до выяснения всех деталей происшествия", – сообщили в компании.

Ребенка, которого сбил велокурьер, госпитализировали. Все случилось на Елецкой улице. Велосипедист опрокинул коляску с годовалым мальчиком, после чего тот упал лицом на асфальт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.