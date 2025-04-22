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22 апреля, 16:30

Происшествия

В Москве участились случаи отравлений девушек на свиданиях

В Москве участились случаи отравлений девушек на свиданиях

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В столице участились случаи отравлений девушек после свиданий. Пострадавшие рассказывают, что знакомились с мужчинами в барах, оставляли без присмотра напитки, а после оказывались в больнице или обнаруживали пропажу денег и личных вещей. В некоторых случаях речь может идти о подсыпании в коктейли отравляющих веществ.

Полиция проверяет инциденты, пострадавшие продолжают лечиться. Психологи советуют не оставлять еду и напитки без внимания, быть настороже и при первых симптомах недомогания вызывать скорую помощь.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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