В Москве участились случаи отравлений девушек на свиданиях

В столице участились случаи отравлений девушек после свиданий. Пострадавшие рассказывают, что знакомились с мужчинами в барах, оставляли без присмотра напитки, а после оказывались в больнице или обнаруживали пропажу денег и личных вещей. В некоторых случаях речь может идти о подсыпании в коктейли отравляющих веществ.

Полиция проверяет инциденты, пострадавшие продолжают лечиться. Психологи советуют не оставлять еду и напитки без внимания, быть настороже и при первых симптомах недомогания вызывать скорую помощь.

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