После мощного пожара в Белом Расте на складе остались тлеющие конструкции

В Дмитровском округе Подмосковья спустя сутки после возгорания на территории продолжают тлеть контейнеры и бочки, в воздухе сохраняется густой дым и запах химикатов. На месте пожара остались разрушенные конструкции, обгоревшие грузовики и обрушившиеся крыши зданий.

По информации МЧС, на складе хранились емкости с лакокрасочными покрытиями. Причины возгорания устанавливаются. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.