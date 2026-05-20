20 мая, 21:15
После мощного пожара в Белом Расте на складе остались тлеющие конструкции
В Дмитровском округе Подмосковья спустя сутки после возгорания на территории продолжают тлеть контейнеры и бочки, в воздухе сохраняется густой дым и запах химикатов. На месте пожара остались разрушенные конструкции, обгоревшие грузовики и обрушившиеся крыши зданий.
По информации МЧС, на складе хранились емкости с лакокрасочными покрытиями. Причины возгорания устанавливаются.