Сезон спасения утят начался в Москве

Сезон спасения утят начался в столице, в жаркие дни утки с малышами спешат к водоемам прямо по проезжей части. Накануне росгвардейцы остановили движение на Можайском шоссе, чтобы уберечь утиное семейство от беды.

Сотрудник орнитологического центра союза охраны птиц России Елена Чернова сообщила, что утки гнездятся на плоских крышах низких зданий, гаражах и детских садиках. Птенцы вылупляются зрячими и готовы к марш-броскам к водоему в первые сутки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.