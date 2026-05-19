"Новости дня": ветеринары рассказали, как помочь питомцам пережить жару

Жаркая погода становится тяжелым испытанием не только для людей, но и для домашних животных. Ветеринары рекомендуют следить за доступом животных к воде и прохладным местам в помещении.

В квартире важно создавать проветривание и защищать комнаты от прямых солнечных лучей. Специалисты также советуют переносить кормление питомцев на утренние и вечерние часы, а прогулки с собаками проводить до 09:00 или после 20:00.

Подробнее – в программе "Новости дня".