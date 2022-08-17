Серьезное ДТП произошло на трассе М6 в районе Серебряных прудов. Столкнулись фура и легковая машина. На большегрузе видно лишь мелкое повреждение, легковой автомобиль – всмятку.

На место аварии приехало много спецмашин – пожарные, спасатели, скорая, ДПС. Живы ли люди, которые находились в машине, – неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.