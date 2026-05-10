Пьяный водитель каршеринга устроил погоню и врезался в тротуар в Южном Тушине

В Южном Тушине инспекторам ДПС пришлось преследовать машину каршеринга, поскольку водитель не остановился по требованию. Автомобилист попытался скрыться, свернув с дороги, но потерял управление и вылетел на тротуар.

После этого нарушитель выбежал из салона, однако его сразу же задержали. По предварительным данным, водитель был пьян. Теперь ему грозит наказание сразу по нескольким статьям.

