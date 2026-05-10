Иномарка врезалась в ресторан на Университетском проспекте в Москве. Авария произошла недалеко от МГУ.

По предварительным данным, женщина-водитель перепутала педали, из-за чего автомобиль влетел по ступенькам и врезался в витрину.

В результате у ресторана оказались разбиты окна и повреждены рамы. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

Сейчас сотрудники заведения пытаются восстановить стену. Как рассказали очевидцы, иномарка уехала своим ходом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.