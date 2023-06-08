Число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97

Суррогатным сидром на территории России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в тяжелом состоянии. Таковы данные Минздрава на 8 июня.

Как ранее стало известно, ядовитый спирт для "Мистера Сидра" украли со склада МВД в Самарской области. Это первые результаты расследования по делу о массовом отравлении, которые обнародовали в ведомстве. Партия опасной жидкости хранилась с 2012 года, ее изъяли во время одной из проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.