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Новости

08 июня, 18:30

Происшествия

Число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97

Число пострадавших после отравления суррогатным сидром в РФ достигло 97

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Суррогатным сидром на территории России отравились 97 человек, 31 из них скончался, три пациента остаются в тяжелом состоянии. Таковы данные Минздрава на 8 июня.

Как ранее стало известно, ядовитый спирт для "Мистера Сидра" украли со склада МВД в Самарской области. Это первые результаты расследования по делу о массовом отравлении, которые обнародовали в ведомстве. Партия опасной жидкости хранилась с 2012 года, ее изъяли во время одной из проверок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Массовое отравление сидром в РФ
происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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