Прокуратура взяла на контроль проверку по факту смертельной аварии в Москве

Прокуратура взяла на контроль ход проверки после аварии в районе Дорогомилово. Мотоциклист сбил девушку, которая снимала заезды байкеров на дороге. Погибшая Ксения Добромилова была не только фотографом, но и актрисой, известной многим по клипу "Девочка‑война".

Руководитель объединения "МотоМосква" Андрей Иванов назвал Добромилову "настоящим лучиком света". По словам Иванова, в сообществе до последнего надеялись, что новость о трагедии – ошибка.

