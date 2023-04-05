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Экономика

Новости часа: СМИ сообщили, кто мог стать виновником ДТП с автобусом в Ростовской области

Новости часа: СМИ сообщили, кто мог стать виновником ДТП с автобусом в Ростовской области

Уголовное дело завели после ЧП с кипятком в Петербурге

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Новости часа: выступление Путина на вручении верительных грамот будет объемным

Нетрезвый мужчина разбил банкоматы в Казахстане

Число пострадавших в ДТП с автобусом на трассе М-4 в Ростовской области увеличилось до 15

Пять человек пострадали при прорыве трубы с кипятком в Петербурге

Новости часа: в Кремле не увидели никаких перспектив для переговоров с Киевом

Нетрезвый мужчина разбил дверь торгового павильона в переходе станции метро "ВДНХ"

Губернатор Ставропольского края рассказал о состоянии пострадавших в ДТП на трассе М-4

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виновником аварии с перевернувшимся в Ростовской области автобусом мог быть водитель. Об этом сообщили СМИ.

Все экс-магазины Zara и другие точки ушедшей Inditex откроются в России до конца весны. Это данные Минпромторга.

Российский союз туриндустрии надеется на начало групповых безвизовых поездок между РФ и Китаем к майским праздникам. Об этом заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.

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