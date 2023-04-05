Новости часа: СМИ сообщили, кто мог стать виновником ДТП с автобусом в Ростовской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Виновником аварии с перевернувшимся в Ростовской области автобусом мог быть водитель. Об этом сообщили СМИ.

Все экс-магазины Zara и другие точки ушедшей Inditex откроются в России до конца весны. Это данные Минпромторга.

Российский союз туриндустрии надеется на начало групповых безвизовых поездок между РФ и Китаем к майским праздникам. Об этом заявил директор ассоциации "Турпомощь", вице-президент РСТ Александр Осауленко.