Новости мира: грузовик упал с обрыва в Южно-Африканской республике

В Южно-Африканской республике грузовик рухнул с обрыва из-за отказа тормозов. Во время спуска по холмистой местности фургон потерял управление, пробил ограждение и упал на расположенную ниже дорогу. Водитель уцелел.

В аэропорту Шанхая самолет столкнулся с телетрапом. В результате инцидента серьезно повреждены левая консоль крыла и левый двигатель. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.

