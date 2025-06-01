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01 июня, 19:15

Происшествия

55 пострадавших в Брянской области находятся на стационарном лечении

55 пострадавших в Брянской области находятся на стационарном лечении

На стационарном лечении находятся более 50 пострадавших в ЧП в Брянской области

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На стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Шестеро пострадавших – доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России. Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно.

Как уточнили в МЧС, аварийно-восстановительные бригады убрали три вагона и локомотив, поврежденные в результате ЧП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлексей Лазаренко

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