55 пострадавших в Брянской области находятся на стационарном лечении

На стационарном лечении находятся 55 пострадавших в происшествии на железной дороге в Брянской области, в том числе четверо детей. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения.

Шестеро пострадавших – доставлены бригадами службы медицины катастроф на лечение в федеральные медцентры Минздрава России. Все пациенты перенесли дорогу удовлетворительно.

Как уточнили в МЧС, аварийно-восстановительные бригады убрали три вагона и локомотив, поврежденные в результате ЧП.

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