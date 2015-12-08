"Утро": 17 января в небе будет видна комета "Каталина"

Москвичи вскоре могут увидеть в небе новый космический объект. По расчетам ученых, в середине января к Земле на максимальное близкое расстояние подлетит комета. Ей уже дали название "Каталина", когда впервые обнаружили два года назад.

Небесное тело вызывает у астрономов большой интерес – по их мнению, комета должна состоять из первозданной материи, из которой зародилась вся Солнечная система, передает телеканал "Москва 24".

Сейчас "Каталина" находится в созвездии Девы, а 17 января она окажется на расстоянии в 100 млн километров от Земли. В это время космическую гостью можно будет увидеть невооруженным взглядом, наблюдая за созвездием Большой Медведицы.