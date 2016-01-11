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11 января 2016, 08:15

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Роспотребнадзор усилил контроль за нелегальными товарами из Турции

Роспотребнадзор усилил контроль за нелегальными товарами из Турции

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Роспотребнадзор мониторит оптовые и розничные торговые точки, включая рынки и ярмарки выходного дня. Проверяется нелегальная продажа турецких товаров, попавших под запрет. За новогодние праздники обследовано более тысячи объектов, в том числе и детских учреждений. Чуть менее половины из них нарушали санитарные правила. В большинстве случаев отсутствовали документы, подтверждающие страну происхождения, дату производства и ввоза товара на территорию России. С реализации снято 18 тонн продовольствия. Усилен контроль на границе, передает телеканал "Москва 24".

Экономические санкции введены в конце ноября 2015 года. Отношения России и Турции переживают кризис после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24.
продукты новости Турция санкции Светлана Милорадова
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