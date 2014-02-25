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Город

25 февраля 2014, 15:30

В Москве вводится новая норма платы за воду

правительство Москвы ЖКХ счетчики Елена Силуянова новости власть Сергей Собянин

В Москве вводится специальная норма, по которой начисления за водопотребление одним человеком не должно превышать определенного значения.

По словам руководителя столичного департамента ЖКХ и благоустройства Андрея Цыбина, нововведение касается жителей, чьи квартиры не оборудованы приборами учета. Теперь начисления за водопотребление на одного человека не должны превышать значения с коэффициентом 2, сообщил Цыбин на заседании городского правительства.

Он отметил, что таким образом москвичи станут платить меньше, так как в настоящее время норма может быть превышена более чем в пять раз. Данная мера также положительно скажется на эффективности работы управляющих компаний, так как будет являться стимулом к устранению причин завышенных расходов ресурсов.


Несмотря на новые правила, мэр поручил держать ситуацию под контролем и детально разбираться с каждой управляющей компанией, которая выставляет завышенные счета.

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