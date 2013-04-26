Сгоревшая психбольница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом

Пожар произошел в ночь на пятницу в подмосковном поселке Раменский. По предварительным данным, погибли 38 человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки. Здание больницы практически полностью выгорело, продолжается разбор завалов.

Отметим, в августе 2012 года инспектора Госпожнадзора проводили проверку пожарной безопасности в здании подмосковной психбольницы №14. Как заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых - тогда никаких нарушений не выявили. Летом все соответствовало нормативам.