Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

26 апреля 2013, 08:45

МО

Сгоревшая психбольница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом

Сгоревшая психбольница прошла проверку Госпожнадзора прошлым летом

В Московской области объявлен траур по жертвам пожара в психбольнице

МЧС открыло "горячую линию" в связи с пожаром в подмосковной больнице

Комментарий бывшего пожарного о ситуации в подмосковной психбольнице

"Доброе утро, Москва!": Алексей Майоров о пожаре в психлечебнице

При пожаре в подмосковной психлечебнице погибли 38 человек

Пожары в лечебных учреждениях России случались неоднократно

При пожаре на востоке столицы погибли два человека

Сотрудники МЧС в ходе учений потушили условный пожар в МГУ

В подмосковном Реутове загорелся склад с химикатами

Пожар произошел в ночь на пятницу в подмосковном поселке Раменский. По предварительным данным, погибли 38 человек. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание проводки. Здание больницы практически полностью выгорело, продолжается разбор завалов.

Отметим, в августе 2012 года инспектора Госпожнадзора проводили проверку пожарной безопасности в здании подмосковной психбольницы №14. Как заявил директор департамента надзорной деятельности МЧС Юрий Дешевых - тогда никаких нарушений не выявили. Летом все соответствовало нормативам.
Сюжет: Пожар в подмосковной больнице
пожары Госпожнадзор больницы Анастасия Трегубова Наиль Губаев новости Раменское мо
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика