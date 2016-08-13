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13 августа 2016, 13:15

ЧП

Продолжается доследственная проверка по факту пожара в Толстякове

Продолжается доследственная проверка по факту пожара в Толстякове

Трое взрослых и ребенок погибли при пожаре в Солнечногорском районе

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По уточненным данным, пять человек погибли при пожаре в частном доме в Солнечногорском районе. Неизвестной остается судьба одного ребенка. Новую информацию озвучили в Следственном комитете.

Возгорание случилось в дачной постройке деревни Толстяково. Причиной пожара предварительно назвали неисправность электропроводки. В настоящий момент проводится доследственная проверка. Подробности смотрите в видеосюжете телеканала "Москва 24".
пожары новости Солнечногорск Светлана Милорадова чп
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