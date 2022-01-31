Состояние российских миллиардеров сократилось на 28 млрд долларов из-за падения акций

Великобритания планирует ввести санкции против российских энергетических компаний. Об этом сообщили в Times. А ранее в британском МИДе заявили, что у российских олигархов будут конфисковывать собственность в Лондоне.

Также планируют заморозить активы российских компаний. Санкции против России предлагают ужесточить и в случае нападения на Украину.

Стоит отметить, что даже ожидание новых санкций сильно влияет на крупный бизнес. Состояние российских миллиардеров сократилось на 28 миллиардов долларов из-за падения стоимости акций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.