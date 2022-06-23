Шольц собрал около 300 тыс евро на вечеринке на озере – СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц устроил с однопартийцами вечеринку на озере и собрал около 300 тысяч евро. Об этом пишет немецкая пресса.

Подобные мероприятия социал-демократы устраивают с 1961 года. Но только впервые за последние 17 лет туда приехал канцлер.

Гостям за встречу со звездой немецкой политики предлагали заплатить от 5 до 15 тысяч евро. В пакет входили фотосессия, собственный столик и возможность поговорить с главой страны. Сообщают, что на вечеринку приехали около 600 гостей.

Оппоненты социал-демократов осудили такой маркетинговый ход, заявив, что беседы и фотографии с канцлерами и министрами не допускаются к продаже. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

