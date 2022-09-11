Единый день голосования прошел в России

11 сентября был Единый день голосования. В одних регионах выбирали губернаторов и депутатов заксобраний. В других жители определялись с составом городских советов и дум.

ЦИК зафиксировал более 300 кибератак на ДЭГ за два дня выборов. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.