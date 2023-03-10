Посол России в США назвал позором присуждение участнице "Азова" награды в Белом доме

В российском посольстве в США назвали позором награждение в Белом доме Юлии Паевской из националистического полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация). Об этом заявил посол Анатолий Антонов.

Посол считает, что правящим кругам Штатов должно быть стыдно перед советскими и американскими ветеранами, которые жертвовали своими жизнями, освобождая мир от нацизма. Какие ее заслуги отметили в Вашингтоне? И будет ли на это реакция других правительств?

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