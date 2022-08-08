Россиянина Винника вывезли из Греции в США, где ему грозит 50 лет тюрьмы

Россиянина Александра Винника экстрадировали в США. Программиста задержали в Греции в 2017 году по запросу американских властей. И теперь он предстанет перед судом в Штатах, где ему грозит срок до 50 лет. Операцию провели настолько быстро, что даже адвокаты на какой-то момент потеряли своего подопечного.

К чему такая спешка? Может его тоже предложат поменять на американцев, задержанных в РФ? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.