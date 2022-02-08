В Киеве прошли переговоры Зеленского и Макрона

В Киеве прошли переговоры Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона. Глава Франции заявил, что президент Украины нервничает из-за российских военных у границ.

На совместном брифинге Зеленский сообщил, что разделяет взгляды на вызовы для Украины и Европы, а также предупредил, что Киев вместе с Парижем будет реформировать украинский оборонно-промышленный комплекс.

Макрон, в свою очередь, анонсировал 10 февраля встречу советников лидеров нормандского формата в Берлине. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.