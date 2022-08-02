Эксперты прокомментировали визит Ненси Пелоси на Тайвань

Американский спикер Ненси Пелоси решила посетить Тайвань, несмотря на явный протест со стороны властей Китая. Эксперты уже заговорили о риске войны.

Какие интересы на Тайване у американцев и чем может ответить КНР на эту, как они сами назвали, провокацию? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.