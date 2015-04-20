В некоторых районах Москвы 20 апреля прошел снег

Днем 20 апреля в некоторых районах города прошел снег, подгоняемый сильным ветром. Однако, как обещают синоптики, на протяжении предстоящей недели погода будет меняться в сторону улучшения.

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