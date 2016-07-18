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Новости

18 июля 2016, 09:15

Общество

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе

МЧС выпустило экстренное предупреждение о грозе

Ливни прогнозируются в столице в течение всего дня

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МЧС выпустило экстренное предупреждение – ливни, град и сильный ветер прогнозируются в столице в течение всего дня, передает телеканал "Москва 24".

При грозе возможны повреждения разрядами электричества. При порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждения широкоформатных слабоукрепленных рекламных конструкций.

Возможны локальные подтопления отдельных территорий, затруднения движения транспорта, увеличение количества ДТП. В целях безопасности закройте окна в помещениях, оставляйте автомобиль в гараже или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Находясь на улице обходите рекламные щиты, шаткие конструкции, будьте внимательны и осторожны, при возникновении ЧП звоните 101.
погода грозы новости Иван Лозовой Рифат Шакиров Анна Хрупина Александр Синенков Ани Абрамян
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