Снегопады и потепление идут в столицу

В столицу идет потепление. Температура воздуха начнет повышаться в среду вечером, а новый циклон с Атлантики принесет снег, передает телеканал "Москва 24".



"В четверг и пятницу температура будет стремительно повышаться, но погода резко испортится. Снова начнутся снегопады вперемешку с мокрым снегом и дождем. Температура приблизится к нулевым значениям.", – рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.