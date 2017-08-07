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07 августа 2017, 22:15

Платежи

Управляющая компания в Красногорске завысила тарифы ЖКУ

Управляющая компания в Красногорске завысила тарифы ЖКУ

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Жильцы одного из микрорайонов Красногорска отдают пятизначные суммы за коммунальные платежи. В квитке, например, за трехкомнатную квартиру отопление набегает на пять тысяч рублей. На что уходят остальные деньги, прописанные в квитанции, люди могут лишь догадываться. По их словам, за консьержа каждый месяц со всех квартир собирают больше 100 тысяч рублей.

В Управляющей компании жильцов заверили, что все платежи оформлены официально. Жители говорят, что не устраивали собраний, и никогда не голосовали за существующие тарифы. Подлинность протоколов у некоторых собственников квартир вызывает сомнения. Как умерить аппетит управляющей компании? Ответ на этот вопрос искал корреспондент телеканала "Москва 24".
платежи Красногорск новости Ксения Еременко платежи ЖКУ Станислав Кулик
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