Управляющая компания в Красногорске завысила тарифы ЖКУ

Жильцы одного из микрорайонов Красногорска отдают пятизначные суммы за коммунальные платежи. В квитке, например, за трехкомнатную квартиру отопление набегает на пять тысяч рублей. На что уходят остальные деньги, прописанные в квитанции, люди могут лишь догадываться. По их словам, за консьержа каждый месяц со всех квартир собирают больше 100 тысяч рублей.

В Управляющей компании жильцов заверили, что все платежи оформлены официально. Жители говорят, что не устраивали собраний, и никогда не голосовали за существующие тарифы. Подлинность протоколов у некоторых собственников квартир вызывает сомнения. Как умерить аппетит управляющей компании? Ответ на этот вопрос искал корреспондент телеканала "Москва 24".