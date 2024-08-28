Кандидаты в МГД от команды Собянины обсудили работу с молодежью

В столице прошла экспертная сессия под названием "Город молодых: цели и возможности нового поколения москвичей". На этой встрече команда Сергея Собянина обсудила вопросы образования, профессионального роста и поддержку молодых профессионалов. Речь шла и о развитии цифровой экосистемы столицы. Одной из важных тем встречи стали предстоящие выборы в Мосгордуму, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

По словам председателя МГД Алексея Шапошникова, в том числе обсуждали вопросы молодежной политики. Он напомнил, что Москва является молодежной столицей вместе с Владивостоком, и тема молодежи всегда актуальная для Москвы.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова назвала молодежь основой будущего. Она считает, что ею действительно важно заниматься.

Участники сессии также отметили, что более двух миллионов московских студентов вошли в команду программы "Молодежь Москвы". Она поддерживает 11 направлений – от волонтерства и медиа до IT-образования и уличного искусства.

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