Пик снегопада в Москве пройден

Пик снегопада в столице пройден. Выпало две трети месячной нормы осадков. Снегопад продолжается и не покинет город как минимум до вечера 28 апреля. В Москве повалено 110 деревьев, сообщает комплекс городского хозяйства.

Штормовые порывы ветра, мокрый снег и дождь смешались в апрельской аномалии. Операторы аренды самокатов приостановили работу сервиса. В городе заблокировали каршеринговые автомобили на летней резине.

