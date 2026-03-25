Москвичи стали на 50% чаще брать ипотеку на загородные дома

Москвичи стали чаще покупать загородные дома – за год количество ипотечных кредитов на такую недвижимость выросло на 50%.

В прошлом году в Москве оформили почти 6 тысяч ипотек на дома и строительство, в области – более 7 тысяч. Средняя ставка по таким кредитам составляет около 7,5% годовых. Наибольшим спросом пользуются быстровозводимые деревянные дома площадью 120–140 квадратных метров.

