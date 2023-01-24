Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления выплат мобилизованным. Они будут производиться со дня назначения на воинскую должность до дня освобождения включительно. А в случае перехода на контракт – до дня вступления в силу договора.

Тем временем президентский указ о мобилизации в стране продолжает действовать. Почему он не был отменен? И какие еще мероприятия, кроме призыва, предусматривает?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.