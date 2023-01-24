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Общество

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления выплат мобилизованным. Они будут производиться со дня назначения на воинскую должность до дня освобождения включительно. А в случае перехода на контракт – до дня вступления в силу договора.

Тем временем президентский указ о мобилизации в стране продолжает действовать. Почему он не был отменен? И какие еще мероприятия, кроме призыва, предусматривает?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
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