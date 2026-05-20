20 мая, 22:30
Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы
В России усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через границу из-за вспышек Эболы и хантавируса. Меры связаны с ситуацией в Демократической Республике Конго и Уганде.
Вакцины и одобренного лечения от этого штамма пока нет. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов и тесты для диагностики заболевания. Инфекционисты отмечают, что риск быстрого распространения Эболы в России остается низким, поскольку вирус передается только при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженного человека.
