Россия усилила контроль на границе из-за вспышки Эболы

В России усилили санитарный контроль на пунктах пропуска через границу из-за вспышек Эболы и хантавируса. Меры связаны с ситуацией в Демократической Республике Конго и Уганде.

Вакцины и одобренного лечения от этого штамма пока нет. Роспотребнадзор направит в Уганду специалистов и тесты для диагностики заболевания. Инфекционисты отмечают, что риск быстрого распространения Эболы в России остается низким, поскольку вирус передается только при тесном контакте с биологическими жидкостями зараженного человека.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.