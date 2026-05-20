В ВОЗ сообщили о 139 смертях от лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о выявлении около 600 предполагаемых случаев заражения вирусом Эбола в Конго и Уганде. По данным организации, число погибших достигло 139.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что вирус распространяется стремительно, при этом вакцина на данный момент отсутствует. На этом фоне в России усиливают санитарный контроль на всех пунктах пропуска.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.